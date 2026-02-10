Familia pide hallar a 4 desaparecidos

Ciudad de México.- Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y avance en las investigaciones.

Los cuatro hombres viajaron a ese destino turístico, junto con una mujer y una menor de edad, para celebrar un cumpleaños.

Lo último que se supo de ellos fue que rentaron un vehículo todo terreno tipo Razer. Tras su desaparición la mujer y la menor fueron liberadas, pero no se volvió a tener noticias de los hombres.

Sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la intervención de distintas instancias de gobierno. Durante la protesta frente a Palacio Nacional, los manifestantes portaron pancartas y gritaron consignas en demanda de atención a su caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trasladaron al cruce de Eje Central y avenida Juárez, donde realizaron un bloqueo.

Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de otro, expresó el dolor y la incertidumbre que enfrenta la familia desde hace casi una semana.

Indicaron que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades les den una respuesta y avances en la búsqueda.