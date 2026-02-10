Familia pide hallar a 4 desaparecidos
Ciudad de México.- Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y avance en las investigaciones.
Los cuatro hombres viajaron a ese destino turístico, junto con una mujer y una menor de edad, para celebrar un cumpleaños.
Lo último que se supo de ellos fue que rentaron un vehículo todo terreno tipo Razer. Tras su desaparición la mujer y la menor fueron liberadas, pero no se volvió a tener noticias de los hombres.
Sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la intervención de distintas instancias de gobierno. Durante la protesta frente a Palacio Nacional, los manifestantes portaron pancartas y gritaron consignas en demanda de atención a su caso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se trasladaron al cruce de Eje Central y avenida Juárez, donde realizaron un bloqueo.
Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de otro, expresó el dolor y la incertidumbre que enfrenta la familia desde hace casi una semana.
Indicaron que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades les den una respuesta y avances en la búsqueda.
no te pierdas estas noticias
Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros
El Universal
Fuerzas armadas mantienen un cerco de seguridad en la zona para impedir el acceso a civiles y proteger la investigación.
Refuerzan filtros sanitarios en escuelas por sarampión
AP
Jalisco endurece medidas sanitarias en escuelas tras ser epicentro de sarampión en México.
Senadores de Morena y PT descartan ruptura en reforma electoral
El Universal
La mesa de trabajo instalada en Gobernación mantiene reuniones para construir una propuesta consensuada antes de febrero.