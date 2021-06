Familiares de desaparecidos bloquean calles en Monterrey

Decenas de familiares de personas que durante los últimos seis meses desaparecieron al circular en sus vehículos particulares, tráileres o taxis por la carretera a Nuevo Laredo, principalmente en territorio de Tamaulipas, realizaron bloqueos de calles del centro de la ciudad de Monterrey para exigir al gobierno estatal una respuesta sobre este problema que se agudizó a partir de diciembre de 2020.

Durante más de una hora, los manifestantes se mantuvieron demandando una audiencia con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, frente a la entrada principal del Palacio de Gobierno. Al tiempo que gritaban consignas para exigir la localización de sus seres queridos, colocaron sobre las rejas de protección de los monumentos instalados en la Gran Plaza, lonas con los rostros, nombres y fechas en las que algún hijo, esposo, hermano o sobrino, desapareció en Nuevo Laredo, o cerca de dicha ciudad fronteriza de Tamaulipas.

Sin embargo, como ningún funcionario de la administración estatal salió para escucharlos, decidieron cerrar la avenida Zaragoza, frente a la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza. Y en la medida que elementos de la Guardia Civil y Fuerza Civil, con apoyo de Tránsito de Monterrey, iban desviando el tránsito vehicular para que no se quedara varado por los manifestantes, los familiares de los desaparecidos fueron avanzando calles hacia el norte, para ir cerrando el paso a los vehículos.

Así se movilizaron durante aproximadamente una hora y media, "taponeando" la avenida Zaragoza y calles transversales, desde Cinco de Mayo hasta Aramberri. Sólo desistieron de dicha forma de protesta, cuando funcionarios de la Secretaria General de Gobierno les informaron que serían recibidos durante la tarde noche de este miércoles.

Los manifestantes criticaron la actitud del gobernador Jaime Rodríguez por anunciar de manera apresurada que autoridades de Nuevo León y Tamaulipas habían logrado la liberación de 17 personas que estaban reportadas como desaparecidas.

Pero después "El Bronco" tuvo que ofrecer disculpas porque su propio departamento de Comunicación Social precisó que uno de esos 17 había fallecido, mientras los otros 16 habían regresado solos, es decir que no los rescataron las autoridades. El mandatario estatal recomendó evitar viajes no urgentes a Nuevo Laredo, y esperar a que todo esté tranquilo.

Los familiares de los desaparecidos señalaron que en realidad la cifra de personas que han regresado por su cuenta a sus hogares, no gracias a supuestos operativos de las autoridades, serían menos de las que mencionó el gobierno estatal, y ha sido en lo que va del año.

Asimismo, mientras el mes pasado la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León admitió que tenía información sobre 17 personas desaparecidas, integrantes de los grupos organizados de familiares que buscan algún ser querido que desapareció de diciembre a la fecha en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, sostienen que la cifra rebasa los cien desaparecidos; pero entre ellos hay personas no sólo de esta entidad, sino también de Tamaulipas y Veracruz, aunque debe haber de otras entidades de las que ellos no tienen conocimiento.

En ese contexto, se reportó que el miércoles un grupo de hombres armados despojó de su camioneta a una familia que circulaba por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 62, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en el punto conocido como Cuesta de Mamulique.