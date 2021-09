Familiares de médico asesinado bloquean calles del Centro Histórico de la CDMX

Familiares del neurocirujano, José Rafael Guerra Mora, asesinado hace más de 15 días por dos jóvenes en motocicleta quienes actualmente se encuentran en libertad, tomaron el cruce del Eje Central y calle Madero, esto ante la negativa de ser atendidos por las autoridades capitalinas y federales.

Los deudos encabezados por la esposa y la madre del doctor, dieron a conocer ayer que realizarían una protesta pacífica frente al Zócalo Capitalino para que su caso lo conociera el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudada, no los dejaron pasar al primer cuadro de la capital

"Venimos a protestar de manera tranquila, en son de paz. Lo que buscamos es que la gente se de cuenta de todas las irregularidades de la Fiscalía Capitalina, ya hemos solicitado entrevista con Sheinbaum, con Ernestina Godoy y no nos hacen caso y ahora queremos acercarnos al presidente y ni nos dejan caminar".

"Mi esposo no debió morir así, ahora la carpeta está mal integrada, incompleta y por eso sus agresores quedaron en libertad. Él era una buena persona que no merecía eso y lo mínimo que pedimos es justicia", explicó la esposa de la víctima.

Los inconformes dijeron que tomarán las calles por tiempo indefinido o hasta que sean escuchados y atendidos por las autoridades.

Exige acelerar investigación

Ayer, familiares del médico neurocirujano especialista en oncología, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) encabezada por Ernestina Godoy Ramos, que acelere las investigaciones pues a la fecha, no han aportado más datos a los familiares de la víctima y aseguran que la carpeta de investigación está incompleta y no han detenido a ningún presunto responsable.

En este caso y aunque horas después del homicidio la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), dio a conocer la detención de dos sospechosos del crimen, estos fueron liberados pues el juez encontró inconsistencias en la captura y en la imputación de parte del Ministerio Público, por lo que los familiares amagaron con realizar una manifestación este lunes frente a Palacio Nacional para exigir la intervención de AMLO en la resolución del caso.

"No hay ningún detenido, y la carpeta de investigación está incompleta para dar con los autores materiales e intelectual", señalaron familiares de la víctima durante una conferencia de prensa efectuada este domingo.

Víctor Sandoval, representante legal de la familia, señaló que se han realizado las gestiones para ser recibidos por el Ejecutivo federal; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para "presionar para que este crimen no quede impune".

Además de solicitar el acceso a las cámaras de videovigilancia de la Ciudad, para hacer el seguimiento de los dos presuntos hombres que le dispararon y que viajaban en una motocicleta, debido a que las personas que detuvieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y dijeron estar involucrados en los hechos, "fue por otro delito", señaló.

En tanto, Jessica Frías, Raúl Guerra y Josefina Mora, esposa, padre y madre de uno de los ocho especialistas en dicha materia en el país, lamentaron que a la gente buena le pasan cosas malas, "quizá es una frase muy trillada pero es real", por lo que exigieron se dé con los responsables de haber disparado más de 14 tiros, cuando se dirigía al hospital HMG, donde trabajaba, el pasado 2 de septiembre.

Con base en las sospechas de los deudos, un médico de Puerto Vallarta es, hasta el momento, el presunto autor intelectual del asesinato del neurólogo, ocurrido cuando viajaba a bordo de su BMW blanco, sobre la avenida División del Norte, alcaldía Coyoacán.

"Fue asesinado sin motivo alguno, resulta inaudito que tuviera ese final, cuando cerca de 18 años le tomó formarse para llegar a ser uno de los ocho neurocirujanos reconocidos en México, de los cuales ahora sólo quedan siete en el país. Lamentablemente, mi esposo se convirtió en una víctima más de la delincuencia que impera en el país y en nuestra ciudad de México", afirmó su esposa.

Ambos advirtieron que "no podemos permitir que los asesinos sigan libres, viviendo en la impunidad y con el riesgo de que vuelvan a cometer otro crimen".

Para este lunes convocaron a quienes han enfrentado o enfrentan una situación similar "a manifestarse con nosotros, de manera pacífica, afuera de Palacio Nacional, porque no permitiremos sea una estadística más, demandamos justicia".