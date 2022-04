Familiares de niña abusada denuncian irregularidades en el proceso

XONACATLÁN, Méx. (EL UNIVERSAL).- Los familiares de María Fernanda, la niña de 10 años violada por el dueño de una recaudería en Xonacatlán, denunciaron presunta corrupción por parte de las autoridades judiciales encargadas de procesar a Luis, el probable responsable del delito.



Tras 12 horas de audiencia por el delito de acoso sexual, los familiares de la menor señalaron irregularidades en todo el proceso, pues inicialmente el probable responsable de acoso sexual y violación fue detenido el 8 de marzo por policía municipal y presentado ante el juez de la Oficialía conciliadora municipal, quien interrogó a la menor acompañada por su mamá e hizo un careo con el presunto violador quien iba acompañado por su hermano y un abogado.

"La obligó a firmar un documento pues le advirtió que si seguía con una denuncia formal, ella y sus hermanos irían a la cárcel por haber golpeado al violador. Se rehusó a presentar al sujeto al Ministerio Público, me dijo que no tenía gasolina, ni era su obligación. Me calificó de ignorante, y que si no era abogado no tenía nada que hablar conmigo", apuntó Clemente Maya, familiar de la víctima.

En entrevista, explicó que fue hasta que llamó al 911 que una patrulla estatal se llevó al acusado, y solo porque llamo el MP al juez conciliador para pedirle remitir al hombre señalado ante la autoridad correspondiente.

Narró que por más de un año la niña fue violada por el dueño de la recaudería conjunta al negocio donde su prima trabajaba haciendo tortillas a mano, pues ambos locales compartían un baño y la menor permanecía en el establecimiento mientras su mamá trabajaba, toda vez que no tenía otro lugar donde dejarla.

"La mamá de la niña es una mujer muy humilde, no ha podido regresar a trabajar porque los familiares de este hombre la acosan, la amenazan de muertes, nosotros nos entrevistamos con el alcalde de Xonacatlán, le pedimos ayuda y dijo que va a despedir a los responsables de la Oficialía por haber actuado como lo hicieron", agregó.

Señaló que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que depende de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, le facilitaron el abogado defensor, además reconoció que el MP hasta el momento ha actuado correctamente, aunque temen que el juez Mario Benito Flores Martínez del Poder Judicial estatal "se haya arreglado con estos señores (el acusado y sus familiares) porque mandó a receso por tres horas, aunque determinó que siga en prisión preventiva el presunto agresor".