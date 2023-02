Familias de víctimas de meningitis marchan, piden justicia en Durango

A-AA+

DURANGO, Dgo., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Familias de las víctimas del contagio de meningitis por hongo en Durango marchan por las avenida principal del centro de la capital para exigir justicia a las autoridades.

"Por las que fueron a recibir una vida y solo encontraron la muerte", "No morimos por meningitis morimos por corrupción", son algunas de las leyendas escritas en el mar de cartulinas que cargan las decenas de familias.

"Justicia, justicia", gritan al unísono. "Justicia para Marta, justicia para Lizbeth, justicia para Margarita, justicia por ellas", grita el contingente.

"No es justo que estemos aquí con una lona, no son solo un número, la mía es el 34, Lizbeth Jocelyn. Y así van a seguir, 35, 36, 37 y así seguirá porque ya no le están dando importancia", gritó María Felícitas López, madre de Lizbeth Jocelyn Zavala López, madre de 23 años que falleció hace unos días después de que no lograra vencer este contagio que ha golpeado a 35 familias en los últimos meses.

Las familias piden justicia al gobernador Esteban Villegas. "Esteban Villegas, queremos los culpables", exclaman.