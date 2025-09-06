Fanáticos esperan con ansias el concierto de Residente en el Zócalo de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- A varias horas de que comience el concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México, cientos de fanáticos ya esperan al puertorriqueño.

El evento del ex cantante de Calle 13 está programado para iniciar a las 8 de la noche, con varias cantantes como actos abridores, sin embargo, cientos ya apartan su lugar lo más cerca del escenario.

Son aproximadamente 800 personas las que ya están en la plancha del Zócalo capitalino.

A pesar del fuerte sol, hay quienes llegaron desde las 11 de la mañana, como Andrea y Miguel, que se resguardaban del sol como podían bajo una sombrilla.

"Llegamos desde las 11 de la mañana y vale la pena completamente", dice la joven fanática.

Quienes también ya están presentes en el Zócalo son los vendedores de mercancía del cantante puertorriqueño: sombrillas, lentes de sol, gorras, comida y bancos.

"Ahorita va tranquilo, pero esperemos que se vaya componiendo conforme llegue más gente", dice Ángel, vendedor de gorras y lentes con la palabra "Residente" impresa.

Luego de varias horas en silencio, las pantallas y el sistema de sonido del escenario comenzaron a transmitir para los presentes a las 4 de la tarde.

El concierto de Residente también puede ser visto a través de los canales TV Migrante, Capital 21, Canal 14 y Altavoz.