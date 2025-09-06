Gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"

El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró públicamente que es "Claudista" y pidió a los asistentes brindar una ovación de pie a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la visita de la mandataria al estado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

El priista abrió su discurso solicitando a los presentes que se levantaran para aplaudir a la jefa del Ejecutivo, a quien calificó como una Presidenta querida y respetada en la entidad.

"Ayúdenme por favor a ponerlos de pie y brindarle un aplauso sincero a la presidenta de México, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de este país. Presidenta, en Durango se le quiere, se le respeta y aquí tiene su casa", expresó Villegas mientras arengaba al público con un "¡Presidenta!, ¡Presidenta!".

Enseguida, el gobernador destacó que, más allá de las diferencias partidistas, se siente identificado con Sheinbaum y reiteró su respaldo.

"Presidenta, bienvenida a su casa, en Durango la queremos, en Durango tiene amigos, en Durango siéntase como su familia, y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted, y soy Claudista, que no se les olvide, ¡que viva Durango!", enfatizó.

Señaló que en la entidad no había diferencias, y que era consciente de que se debe de encaminar hacia la misma ruta, "sumar hacia el mismo proyecto, apoyar las decisiones soberanistas y respaldar a la presidenta de México".

El gobierno estatal reafirmó su compromiso con los principios y objetivos del Plan México y de buscar la transformación así como continuar con la política humanista de la Presidenta.

Por su parte, Sheinbaum Pardo agradeció al gobernador por su recepción.

La visita de Claudia Sheinbaum a Durango se enmarca en su primera gira nacional tras rendir su primer informe de gobierno, con el objetivo de presentar los avances de su administración y dialogar con la ciudadanía en diferentes entidades del país.