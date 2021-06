Felipe Calderón acude a hospital para hacerse estudios por Covid

El expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, informó que, tras haber dado positivo a Covid-19, acudió a un hospital a realizarse estudios médicos para dar seguimiento a su estado de salud, el cual dijo, evoluciona bien.

A través de Twitter detalló que su oxigenación es buena y el pronóstico es favorable, además de que su ánimo mejoró ante los resultados de la elección del domingo.

"Que no nos distraigan de los graves problemas de México", fue parte del mensaje del expresidente.

El pasado martes 1 de junio, Calderón utilizó la misma red social para informar que se mantendría en aislamiento y reposo luego de haber dado positivo a una prueba de Covid-19.

En su mensaje pidió una disculpa a los abanderados de la alianza opositora Va por México por no poder acudir a sus cierres de campaña. Además, debido a la enfermedad, no pudo asistir a emitir su voto.