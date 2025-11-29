Felipe Calderón elogia al PAN como el mejor partido en México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Felipe Calderón, el expresidente de México, envió una carta de agradecimiento a Jorge Romero Herrera, actual presidente del Partido Acción Nacional (PAN), en donde afirmó que el partido ha sido el mejor que ha tenido el país en lo que va del siglo.

Mediante un posteo en la red social X, Calderón mostró la misiva que le envió a Romero, en donde le agradeció la invitación para la Asamblea Extraordinaria del Partido Acción Nacional, pero informó que no pudo asistir.

El expresidente llamó a "apostar por nosotros mismos". Lo que según implica un "triple reencuentro: con sus principios, contenidos en la declaración 1939 y actualizados; con sus gobiernos que con todo y limitaciones y errores han sido de los mejores en México, y especialmente con los ciudadanos que han sido clave para el crecimiento y triunfo del partido a lo largo de la historia".

El panista pidió al dirigente del partido abrirse a quienes desean participar en la política y "salvar a México".

Felipe Calderón aseguró que si el PAN no abre sus puertas a nueva militancia y se convierte en un "factor de esperanza", "no tendrá futuro".

La Asamblea Extraordinaria del Partido Acción Nacional se realizó y se revisaron los cambios de Reforma para el PAN en función de impulsar y fortalecer su identidad.