Félix Salgado no ha perdido sus derechos partidistas: Mario Delgado

Los partidos políticos no están facultados para llevar procesos judiciales ni abrir carpetas de investigación por el caso de Félix Salgado Macedonio, luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó improcedente e infundados los agravios que se le fincan, pero ordenó reponer el proceso en Guerrero.

En estos términos, respondió el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, al establecer que la Comisión Nacional de Elecciones espera conocer el contenido de la resolución para trazar la ruta de reposición de la elección de su candidato al gobierno de dicha entidad.

Durante su visita a esta ciudad, donde suscribió una alianza con el Partido Sinaloense -de carácter estatal-, aclaró que Salgado Macedonio no pierde sus derechos partidistas, pero eludió responder si éste puede volver a participar como aspirante en la reposición del proceso.

En Morena, subrayó, "se tiene una democracia interna real, por lo que se hacen esfuerzos institucionales para que los órganos internos funcionen con independencia y tomen sus resoluciones, como sucedió con el caso de Salgado Macedonio".

Puntualizó que desde hace muchos años el tema de la violencia contra las mujeres está en el abandono, no ha sido eficaz atenderlo, por lo que se tiene una gran deuda con el sector femenino, de ahí que Morena tiene el compromiso de luchar porque ellas tengan espacios seguros y sean protegidas.

Morena no es un pastel a repartir

Mario Delgado Carrillo dio a conocer que se tienen procesos abiertos para elegir a candidatos a las alcaldías y diputaciones locales en los que es posible que haya muchos vivales, con perfiles impresentables que intentan infiltrarse con sus registros de aspirantes, pero son los ciudadanos quienes con sus opiniones en las encuestas los van a desechar.

Aclaró que Morena no es un pastel a repartir ni hay favoritos ni tratos especiales en las nominaciones a los cargos de elección popular, puesto que los registros están abiertos para los que desean participar en el proyecto de transformación de la 4T.

Sobre las voces que han surgido en contra de la alianza suscrita con el Partido Sinaloense que se suma a la precandidatura del Senador, Rubén Rocha Moya, al gobierno de Sinaloa dijo que las respeta, pero el Movimiento de Regeneración Nacional no se puede quedar en un centro de estudios sino fincar triunfos electorales para avanzar en la transformación.

Destacó que en forma paulatina se va ir definiendo las candidaturas comunes en las que se participara en cada uno de los 18 municipios del estado y los 24 distritos electorales, con base a encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos.

Mario Delgado insistió que se debe volver a las calles a tocar las puertas de los ciudadanos, como lo hicieron en el pasado y que abandonaron por diversas circunstancias, a fin de orientar a la población sobre el proyecto de nación que está en marcha.