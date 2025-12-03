Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro según la DEA

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- El fentanilo producido por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha perdido potencia y pureza eso se debe a la presión "sin precedentes" que Estados Unidos ha ejercido sobre los cárteles, informó este miércoles la Agencia Antidrogas (DEA).

La agencia lanzó Fentanyl Free America (Estados Unidos Libre de Fentanilo), una iniciativa que combina aplicación de la ley con una campaña de concientización con el objetivo de reducir tanto la oferta como la demanda de fentanilo en el país.

En el comunicado, la DEA afirma que gracias a la "presión sin precedentes" que está aplicando sobre la cadena de suministro mundial de fentanilo, el Cártel de Sinaloa y el CJNG han tenido que "cambiar sus prácticas comerciales".

Señala, por ejemplo, que ha caído la letalidad del fentanilo que manejan. Pruebas de laboratorio realizadas por la agencia muestran que 29% de las pastillas de fentanilo analizadas durante el año fiscal 2025 (que corrió del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) contenían una dosis potencialmente letal. Eso supone, subraya la agencia, una caída significativa respecto al 76% de pastillas que tenían dosis potencialmente letal en el año fiscal 2023 (del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023).

En cuanto a la pureza del fentanilo, cayó al 10.3 % en el año fiscal 2025, frente al 19.5% del año fiscal 2023. "Estas reducciones en la potencia y la pureza se correlacionan con una disminución de las muertes por opioides sintéticos a niveles no vistos desde abril de 2020", explica la DEA.

La agencia antidrogas indicó que, hasta el 1 de diciembre de 2025, había incautado más de 45 millones de pastillas de fentanilo y más de nueve mil 320 libras (cuatro mil 227 kilos) de fentanilo en polvo. En otras palabras, sacó del mercado "unas 347 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo".

El comunicado indica que se ha registrado "un cambio en las operaciones de los cárteles, con un aumento del tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas de fentanilo. La incautación de más de dos docenas de máquinas para fabricar pastillas en octubre pone aún más de relieve esta tendencia".

Al tiempo que ha disminuido la potencia del fentanilo, los cárteles han diversificado cada vez más sus operaciones, dice la DEA, "en un intento por minimizar sus riesgos y maximizar sus ganancias".

El comunicado detalla que Fentanyl Free America tiene por objetivo "eliminar el suministro de fentanilo que alimenta la crisis de drogas más mortífera del país", y recalca que desde 2021, los opioides sintéticos se han cobrado casi 325 mil vidas estadounidenses.

"Fentanyl Free America representa el compromiso inquebrantable de la DEA de salvar vidas estadounidenses y poner fin a la crisis del fentanilo. Estamos logrando avances significativos en esta lucha y debemos seguir intensificando nuestros esfuerzos para interrumpir el suministro de fentanilo y reducir la demanda", afirmó en el comunicado el director de la DEA, Terrance Cole.

"La DEA está actuando con mayor contundencia y evolucionando más rápidamente para desmantelar a los terroristas extranjeros que alimentan esta crisis, al tiempo que empodera a todos nuestros socios para que se unan a la lucha para prevenir las tragedias relacionadas con el fentanilo. Juntos, podemos lograr un Estados Unidos libre de fentanilo y crear un futuro más seguro para las generaciones venideras".