Fentanilo no es problema para México: CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema” como el que enfrentan Estados Unidos y Canadá.

Afirmó que en México los laboratorios que se han desmantelado son de metanfetaminas y crystal, pero no de fentanilo.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como la hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá, principalmente, pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud”, expuso.

Al presentar la campaña Aléjate de las drogas. El fentanilo mata, la cual busca evitar el consumo de drogas entre la población, en especial fentanilo, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que la distribución de éste opiaceo sintéñtico se combate, tan es así que se incautaron recientemente más de 500 mil pastillas en Sinaloa.

“Se desmantelan laboratorios. La mayor parte de los laboratorios o diría, los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país, son principalmente de metanfetaminas o de crystal.

“La posibilidad de que se fabrique o no en México y en qué parte, es algo que siempre se está investigando en el gabinete de seguridad. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando”, dijo.

Sheinbaum indicó que su gobierno combate la distribución de fentanilo en México, sea que vaya hacia los Estados Unidos o que sea para distribución nacional, pues “es una droga ilegal que tiene que combatirse”.

David Kershenobich, secretario de Salud, señaló a su vez que el consumo de fentanilo “afortunadamente aún no alcanza las proporciones que tiene en otros países”.

Presentan campaña

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo presentó la campaña Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata para evitar el consumo de esa droga entre los jóvenes, a través de la información y de la educación, y que se difundirá en miles de espectaculares, guías, y series.