Fernández Noroña y Luis Melgar se enfrentan en polémica por lujos y transparencia
Las acusaciones sobre lujos y transparencia entre los senadores Melgar y Fernández Noroña generan controversia.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un nuevo enfrentamiento político dentro de la 4T estalló este lunes entre los senadores Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quienes intercambiaron descalificaciones y señalamientos en redes sociales sobre presuntos lujos, manejo de recursos públicos y vínculos empresariales.
El senador Melgar lanzó un mensaje directo contra Fernández Noroña, a quien llamó "gusano hipócrita y misógino", y lo retó a explicar públicamente cómo costea su lujoso estilo de vida.
"Deja de arrastrarte como gusano hipócrita y misógino, @fernandeznorona. Da la cara y explica cómo pagas tus lujos y vuelos privados.
"Responde a los comuneros de Tepoztlán por el despojo de sus tierras y pídeles perdón por ser un legislador abusivo, ratero y mentiroso", escribió el legislador verde ecologista.
El senador chiapaneco también acusó a su colega morenista de carecer de transparencia en sus ingresos y lo instó a publicar sus declaraciones patrimonial y fiscal.
"Somos millones de mexicanas y mexicanos que sí somos empleados honestos, productivos y transparentes... Muéstranos tu declaración fiscal y tu declaración patrimonial. A ver si es cierto que ganas más de lo que gastas", añadió.
