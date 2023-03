Festejo de 100 años será en Palacio: Alejandro Moreno

A-AA+

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que en aras de la unidad del priismo "vamos a impulsar la profunda y la más grande reforma al interior de nuestro partido, porque a nosotros no nos da miedo el debate político".

En su discurso en la sesión solemne del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con motivo del 94 aniversario de ese instituto, informó que "vamos a iniciar desde ahora la discusión, los debates, la reflexión en el país con todos nuestros comités directivos estatales" para trabajar la próxima asamblea nacional del partido en 2024.

En un evento desangelado, al que el priismo llega dividido internamente, Alejandro Moreno habló ante gobernadores, exgobernadores y dirigentes del partido. Prometió a la militancia que los 100 años del PRI los "vamos a celebrar desde la Presidencia de la República, lo vamos a celebrar desde el Palacio Nacional".

Asimismo, llamó a dirigentes, militantes y ciudadanos a no permitir ni un voto ilegal en favor de Morena en las elecciones en los estados de México, Coahuila y en las federales de 2024.

"No podemos ceder el terreno, no podemos permitir que la diatriba ni la demagogia avancen. No podemos dar espacio al oscurantismo político que gesta en conjuras contra todo lo bueno que tiene este gran país", advirtió el líder tricolor.

Ante la precandidata en el Estado de México, Alejandra del Moral, vaticinó su triunfo, el del partido y la alianza opositora también en Coahuila.

"Somos el partido que impulsa la reconciliación social, el orden jurídico y la estabilidad institucional. El PRI debe abrir el paso al vigor ciudadano", dijo.

Refrendó el respeto del PRI a las Fuerzas Armadas, a la defensa del INE y del Tribunal Electoral y lamentó las campañas de odio y difamación alentadas desde el poder en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Confió en que la SCJN habrá de salvaguardar el mayor legado de los mexicanos que es la Constitución, en alusión a las acciones promovidas contra el plan B.

A esta ceremonia por el 94 aniversario, en la sede nacional del PRI, acudieron, entre otros, el gobernador de Durango, Esteban Villegas; la precandidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral; los exdirigentes del tricolor, Jorge de la Vega Domínguez, Beatriz Paredes, Man-

lio Fabio Beltrones, César Camacho, Humberto Roque, Cristina Díaz y Carolina Monroy. Algunos de ellos, de manera virtual.

El presidente del partido, Alejandro Moreno, ratificó el respaldo absoluto del PRI al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cara a la reforma electoral aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, y dijo que el mensaje de las concentraciones ciudadanas es nacional y sonoro.

Finalmente, aseguró que la coalición Va por México está más fuerte que nunca y expresó su seguridad de que el PRI triunfará el 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México.