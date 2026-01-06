FGR asegura un tigre de bengala en inmueble de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Con apoyo de la Marina Armada, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un tigre de bengala en un inmueble del municipio de Coatzintla, Veracruz.

A través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, la FGR solicitó y obtuvo de un juez de control autorización para catear un domicilio en la colonia Ruíz Cortínez, municipio de Coatzintla, como parte de las investigaciones dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito contra la biodiversidad.

Al ejecutar la orden de cateo, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron dentro del inmueble, un tigre de bengala.

La FGR informó que durante el cateo se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional de la Policía Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar.

El inmueble y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.