FGR captura a operador financiero vinculado a 'El Mencho'
La FGR arresta a un operador financiero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit
CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".
En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.
Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
no te pierdas estas noticias
FGR captura a operador financiero vinculado a 'El Mencho'
El Universal
La FGR arresta a un operador financiero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit
Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025
El Universal
La cifra oficial de autos robados en Sinaloa alcanzó los seis mil 276 en 2025, ubicándolo en el quinto lugar a nivel nacional.
Reunión clave para la reforma electoral en México
El Universal
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipa los detalles de la reforma electoral en México.