FGR captura a operador financiero vinculado a 'El Mencho'

La FGR arresta a un operador financiero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit

Por El Universal

Enero 13, 2026 05:11 p.m.
FGR captura a operador financiero vinculado a El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".

En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

