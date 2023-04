FGR imputa nuevos cargos contra Jesús Murillo Karam

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL). – La Fiscalía General de la República (FGR) imputó cargos al exprocurador Jesús Murillo Karam por el probable delito de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en contra de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", relacionado en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero el 26 de septiembre del 2014.

En la audiencia inicial que se efectuó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el Ministerio Público aportó el interrogatorio de "El Cepillo", supuesto jefe de "Guerreros Unidos", quien, en 2015, fue videograbado en la Policía Federal Ministerial y en esa ocasión declaró ante el extitular de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón que permanece prófugo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que la defensa legal de Murillo Karam, quien compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo viernes 21 de abril, en donde el juez resolverá si se le vincula o no a proceso.

El 3 de abril, los abogados del exservidor público manifestaron que el estado de salud de su cliente era delicado, debido a los padecimientos que lo aquejan: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Así como hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral no han logrado mantenerse controlados, a pesar de la atención médica que se le ha brindado.

En una tarjeta informativa, el abogado señaló que, su cliente ha tenido que ser trasladado en varias ocasiones del Reclusorio Norte a diversos centros hospitalarios para el manejo y control de sus padecimientos.

Calificó como preocupante que se presente un evento vascular cerebral y no pueda atenderse oportunamente en el centro de reclusión y, con esto, se aumente el riesgo de un daño permanente o fatal.