FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

Acciones de la autoridad

En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de dicha institución, respondió que se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado con la finalidad de ver si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al vecino país del norte al mandatario estatal morenista y los jefes policiacos señalados.

¿Qué declararon las autoridades sobre la investigación?

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Lara López anunció que la FGR empezará paralelamente una investigación para verificar que la investigación del Departamento de Justicia y de la DEA esté sustentada para solicitar la detención.

Dijo que la ley mexicana en la materia, señala que para una orden de aprehensión se deben presentar pruebas.

"Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito".

Indicó que el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país.