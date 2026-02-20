FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- La

(FGR) no tiene en este momento

contra, exesposa de, exgobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte, quien obtuvo asilo político del Reino Unido, reportaron fuentes federales.Laen su contra y por la que se solicitó su fallida extradición a México, es del ámbito local en la que se le señala del desvío de 122 millones de pesos a empresas fantasma, cuando estuvo como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, precisaron.Por ello, un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, girócontra Macías Tubilla, radicada en Londres, quien desde octubre de 2019 estaba sujeta a unhasta que finalmente consiguió la protección diplomática de las autoridades inglesas, lo que molestó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que envió una nota diplomática al Reino Unido.En la audiencia del martes pasado, en la que fue vinculado a proceso por el delito de peculado,, fue informado de que su exesposa obtuvo el asilo político, lo que lo alegró hasta que el juez de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, le proceso por el desvío de cinco millones de pesos y le dictó, en una decisión cuestionada por los abogados del exmandatario veracruzano.Cabe recordar que a finales de octubre de 2018, el gobierno de México, a través de la(SRE), solicitó al Reino Unido la detención con fines de extradición de, quien huyó a ese país europeo.En su momento,, encargado de despacho de la extinta PGR, señaló que tenían unacontra Karime Macías y varios de los prestanombres de Duarte de Ochoa, los cuales no mencionó por secrecía de la indagatoria.En abril de 2019, un juez federal giró unaen contra de, hermana de la exesposa de Duarte, por el delito depor 3.5 millones de pesos.Según la investigación de la FGR, Mónica Ghihan Macías formó parte de lacreada por Duarte de Ochoa, para adquirir varias propiedades en Estados Unidos, con recursos de procedencia ilícita.