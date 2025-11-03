Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec
Decenas de personas se unen en festividad religiosa en el Metro Ecatepec
Galeria
1/3
En el marco del 25 aniversario de la Congregación Nacional de la Santa Muerte, decenas de fieles se reunieron a las afueras de la estación del Metro Ecatepec para participar en una jornada de convivencia que incluyó danzas y alimentos compartidos
no te pierdas estas noticias
Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec
El Universal
Decenas de personas se unen en festividad religiosa en el Metro Ecatepec
El SAT anuncia sorteo fiscal del Buen Fin 2025
El Universal
Descubre los premios que el SAT repartirá a tarjetahabientes y comercios en el Sorteo Buen Fin 2025.
Tres individuos, incluido 'Tortuga', vinculados a proceso por delitos contra la salud
El Universal
Un juez vincula a proceso a tres personas, entre ellas 'Tortuga', por delitos contra la salud y posesión de armas