Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Decenas de personas se unen en festividad religiosa en el Metro Ecatepec

Por El Universal PULSO

Noviembre 03, 2025 04:06 p.m.
En el marco del 25 aniversario de la Congregación Nacional de la Santa Muerte, decenas de fieles se reunieron a las afueras de la estación del Metro Ecatepec para participar en una jornada de convivencia que incluyó danzas y alimentos compartidos

SLP

El Universal

Decenas de personas se unen en festividad religiosa en el Metro Ecatepec

