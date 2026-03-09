Fiesta de XV años en Tabasco se vuelve viral por lujo y celebridades

Una fiesta de XV años celebrada en Villahermosa, Tabasco, se volvió viral en redes sociales por el nivel de lujo, la presencia de celebridades y la magnitud del evento organizado para María Fernanda, conocida como "Mafer".

Detalles del evento y participación de celebridades

La celebración se realizó el 7 de marzo en un salón del hotel Marriott, uno de los más exclusivos de la capital tabasqueña. Videos difundidos en redes sociales muestran una fiesta con cientos de invitados, alfombra roja, presentaciones musicales y regalos de alto valor.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Galilea Montijo, quien fungió como conductora del evento y recibió a la quinceañera en una alfombra roja instalada a la entrada del salón, donde la joven llegó acompañada de sus padres antes de ingresar a la celebración.

También sorprendió la aparición de Belinda, quien llegó de forma inesperada para cantarle el "Happy Birthday" a la festejada frente a un pastel gigante con forma de la Estatua de la Libertad. La cantante interpretó el tema mientras los invitados observaban el espectáculo.

La música de la noche estuvo a cargo de J Balvin, Xavi y la agrupación Matute, quienes amenizaron la fiesta con presentaciones en vivo. En videos difundidos en internet se observa al cantante colombiano bailando en el escenario con la quinceañera durante su actuación.

Otro momento que generó conversación fue el regalo que recibió la joven: una bolsa Birkin de Hermès, considerada un artículo de lujo cuyo valor puede rondar los 200 mil pesos. El obsequio fue presentado mediante un video de la influencer Priscila Escoto, conocida por su colección de bolsos de alta gama, quien explicó que ayudó al padre de la joven a elegir el accesorio.

Relación del padre con la industria petrolera y negocios

Ante la cantidad de invitados y celebridades presentes, el salón y el perímetro del evento estuvieron rodeados por un fuerte dispositivo de seguridad.

Empresario petrolero sería el padre de la quinceañera

Tras viralizarse los videos del festejo, también se difundió información sobre el padre de la joven. Diversos reportes señalan que se trata del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, vinculado a negocios en los sectores petrolero, gasolinero e inmobiliario.

De acuerdo con datos del Registro Público de Comercio, Guerrero Rojas aparece como socio en diversas empresas relacionadas con la industria de hidrocarburos y bienes raíces, principalmente con sede en Comalcalco, Tabasco.

Entre ellas se encuentra Petróleos Tabasqueños S.A. de C.V., donde comparte sociedad con Héctor Peralta Grappin, exdiputado federal del PRD y exalcalde de Comalcalco.

También figura en compañías como Inmobiliaria de La Chontalpa, Grupo Rogue, Graro Inmobiliaria, Gocsa, Inmobiliaria Tracksa, Meyaj, Inmobiliaria Kan-Tiaal e Inmobiliaria Pergue, además de firmas relacionadas con servicios energéticos y logística para la industria petrolera.

En esa lista también aparecen empresas como Oil Industry Logistics, Grupo de Servicios Energéticos de México, Artificial Lift Production Company de México, BBC Consulting Oil Industries, Servicios Chocogas y Petróleos Tabasqueños.

Asimismo, un documento de 2016 de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señala que Guerrero Rojas fungía como representante legal de la empresa Grupo Energético de La Chontalpa.

La magnitud de la fiesta y la presencia de artistas internacionales hicieron que el evento se viralizara rápidamente en TikTok, Facebook e Instagram, donde usuarios compararon el festejo con otros eventos virales de internet, como la famosa fiesta de Rubí que hace algunos años acaparó la atención en redes sociales.