Fiestas y reuniones detonan contagios en Azcapotzalco

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, aseguró que las reuniones familiares y fiestas clandestinas, en zonas como la colonia El Rosario y Tezozómoc, están causando mayor número de contagios en la demarcación, por lo que busca una mejor normativa sobre lo que pueden hacer las autoridades en esos casos.

"Hay coordinación con las autoridades, pero hay mucha dificultad normativa [para cerrar establecimientos o cancelar fiestas], por ejemplo, ¿qué se puede hacer cuando es una fiesta que no es un establecimiento, es privada, en un espacio cerrado? Buscamos el modo de atender las denuncias que se dan en torno a las fiestas", dijo.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, mencionó que, en el caso de las reuniones familiares, se está excediendo la cantidad de personas permitidas, que son 10, y que, en coordinación con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, se informa a las personas que no está permitidas las reuniones con ese aforo.

"Hay que hacer un llamado a la gente: se está poniendo en riesgo de muchas maneras cuando se va a una fiesta clandestina y también en las familiares. Es muy importante que demos este mensaje en las colonias como El Rosario y Tezozómoc y otras. No es el momento de reunirnos cuando son más de 10 personas", indicó.

El alcalde indicó que han tomado todas las medidas necesarias para evitar las fiestas clandestinas, como el despliegue de elementos policiacos, como se realizó el 28 de octubre en la colonia Del Recreo.

Respecto a las zonas prioritarias o en semáforo rojo, como Del Gas, Del Recreo, San Juan Tlihuaca, Tezozómoc, y El Rosario, Vidal Llerenas Morales destacó que han implementado todas las medidas sanitarias y, aunque han salido del programa las primeras colonias, únicamente la zona de El Rosario es la que se ha mantenido.

"El Rosario entra y sale [del programa]. Hay una zona muy grande, pero mi impresión es que no siempre son las mismas, antes eran Tezozómoc, Unidad Francisco Villa, Unidad Madero y ahora el foco está en El Rosario y una parte en La Raza, debido al hospital", detalló.

De acuerdo con información del portal de Datos Abiertos, al corte del 1 de noviembre, Azcapotzalco tiene 108 casos activos de coronavirus en las diversas colonias que están en el programa de atención prioritaria, las dos con mayores casos son Tezozómoc y El Rosario, con 24 y 22 casos, respectivamente.

En ese sentido, Vidal Llerenas Morales agregó que la movilidad de las personas está haciendo que el coronavirus se extienda a otras alcaldías y que no sea un tema de una demarcación, pues, reiteró, las reuniones y las personas que vienen de otras zonas de la Ciudad son las que no están cumpliendo con las reglas sanitarias.

"Los mercados están bastante controlados, es donde más podemos hacer nuestro trabajo de las medidas preventivas; sin embargo, con los tianguis es más complicado por las negociaciones que tenemos que hacer con ellos.

"Por otro lado, la gente ya quiere empezar a hacer actividades deportivas colectivas y estamos al pendiente para detenerlas", advirtió.

Sobre las romerías en mercados públicos, explicó que se realizaron por el Día de Muertos y que sólo se permitió 30% de aforo debido que los comerciantes requerían que hubiera una derrama económica tras las afectaciones que tuvieron en la emergencia sanitaria.

"[Fueron] romerías muy pequeñas en el mercado de Azcapotzalco y Pro Hogar, el resto no tuvo romerías, fueron contenidas, apenas con 30% de aforo de lo que hubiera sido una romería tradicional, sin contingencia.

"Reducimos puestos, pero claro que estamos en un contexto en el que hay personas que por meses no han trabajado y eso es parte de la reactivación económica", concluyó.