Fiscalía de la CDMX solicitará hoy desafuero contra Saúl Huerta, anuncia Ernestina Godoy

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que esta tarde presentarán ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el diputado federal en Puebla, por el partido Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de agredir sexualmente a un menor de edad, en un hotel de la Ciudad de México.

"Hoy presentan la solicitud de desafuero a las 17:00 horas, va la coordinadora, la maestra Laura Borbolla; si está identificado (el Diputado), hasta ayer estaba en la Ciudad de México", comentó la Fiscal.

Destacó que, pese a las acusaciones de la familia del menor agredido, quienes señalaron que no han tenido una buena atención en el Ministerio Público, Godoy Ramos expuso que se ha dado una atención especializada y está tratando de hablar con la mamá.

"Me llama mucho la atención su convivencia (de la madre del menor), no he hablado con ella, ya le mandé mensaje, espero poder hablar con ella", refirió.

Por su parte, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco confirmó que este martes en punto de las 17:00 horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentará la solicitud de desafuero del diputado federal de Morena, Saúl Huerta acusado de agresión sexual contra un menor de edad.

Fue liberado y hasta votó a distancia A pesar de que fue detenido acusado de abusar de un menor de edad, votó en el pleno el miércoles en la reforma para derogar el artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

De acuerdo con versiones de su bancada, el diputado federal utilizó su fuero legislativo y fue liberado esa mañana, sin embargo, la fiscalía capitalina continúa con la investigación que fue abierta por estos hechos.

Fuentes refirieron que las indagatorias continúan y que en caso de obtener los elementos necesarios para comprobar la participación del diputado en los hechos, se podría pedir la solicitud de desafuero.

El menor de edad declaró que se encontraba en el lugar de los hechos con el diputado por cuestiones de trabajo cuando éste comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del hotel para pedir apoyo, que es la imagen que se difundió en un noticiero.

Le suspenden derechos partidistas Ante la gravedad de las acusaciones contra el diputado federal Saúl Huerta Corona por presunto abuso sexual, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena decidió, por unanimidad, suspenderle sus derechos partidistas de manera temporal y hasta en tanto se emita la resolución definitiva de ese órgano partidista colegiado.

En respuesta a una queja interpuesta en contra del legislador poblano, "y dado que la parte actora ha solicitado la emisión de medidas cautelares", la CNHJ informó que dio inicio al procedimiento ordinario mediante el cual se emitirá la resolución correspondiente en los plazos establecidos por el reglamento partidista, es decir, dentro del término de 15 días hábiles.