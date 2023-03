Fiscalía de Nayarit confirma que hallan con vida a defensor wixárika

A-AA+

Tras la denuncia de desaparición del abogado y defensor del territorio Wixárika Santos de la Cruz Cruz Carrillo, la Fiscalía de Nayarit informó que el joven y su familia fueron localizados con vida y se encuentran a salvo.

De la Cruz es una de los más activos defensores del territorio wixarika y desde la noche de este sábado diversas organizaciones civiles comenzaron a difundir la desaparición de Santos de la Cruz, su esposa, Carlota Aguilar Parra, y el bebé de ambos; se informó que aproximadamente a las 8 de la mañana del viernes el abogado y su familia salieron de la comunidad de Bancos de Calítique, en Durango, hacia Jesús María, en Nayarit, para comprar víveres y reparar un vehículo, pero desde entonces no habían vuelto a su casa y no respondía su teléfono celular.

Debido a la presencia de bandas criminales en la zona por donde transitaba, se temía por su integridad física, además se temía alguna represalia en su contra, debido a que hace unos días, gracias a su trabajo, la comunidad wixárika de Bancos de Calítique ganó un juicio iniciado hace aproximadamente 50 años para recuperar más de 10 mil hectáreas que estaban en manos de particulares.

Este domingo, en un escueto comunicado, la Fiscalía de Nayarit informó que De la Cruz y su familia fueron localizados y que se encontraban a salvo y en buen estado de salud.

Más tarde, la dependencia compartió un video en el que aparece De la Cruz en las instalaciones de la Fiscalía de Nayarit señalando que él y su familia vivieron una situación complicada de la que prefería no dar muchos detalles hasta no plantear el asunto ante su comunidad, pues se trata de un asunto delicado.

Indicó que por fortuna tanto él como su esposa y su hijo se encuentran con vida y agradeció las acciones que se realizaron para localizarlo.

"No quisiera adentrarme mucho a los hechos debido a que es un tema muy delicado y realmente complejo; sí me gustaría platicarlo con mi familia, en su momento, estando en casa, y con la gente de mi comunidad".