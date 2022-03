Fiscalía de Querétaro busca en Jalisco a agresores de La Corregidora

Como parte de las pesquisas realizadas por los hechos ocurridos en el partido Querétaro vs Atlas, se ha determinado como línea de investigación la posible participación de distintos agresores que no radican en la entidad queretana.

Por ello, se ha solicitado a la Fiscalía del Estado de Jalisco su colaboración para la identificación de estas personas.

En términos de lo que establece el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo, la FGE se ve obligada a realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles.

Es por ello que resulta necesario solicitar la colaboración a la Fiscalía de aquel Estado para atender dichas líneas de investigación, en particular respecto de la identificación de personas.

De igual modo, al continuar las investigaciones se ha logrado identificar a otros intervinientes de los hechos ocurridos el 5 de marzo en el estadio La Corregidora.

Por ello, se solicita la colaboración de la ciudadanía para que quien cuente con información que pueda ayudar al paradero de estas personas la proporcione al 442 238 7622 o al 442 216 1149. Dicha información es confidencial por disposición legal.

Además, se informa que, si alguna persona sufrió un delito durante el evento señalado, se comunique al 442 238 7622, para solicitar una cita y que un Fiscal reciba su denuncia.