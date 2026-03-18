Fiscalía de Sonora logra vinculación a proceso contra menor agresor

HERMOSILLO, Son., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Un adolescente de 15 años fue

, por su probable responsabilidad en el delito de

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con ventaja, en agravio de un menor, de 14 años, en Hermosillo, Sonora.Ladel Estado (FGJE) de Sonora, a través de laEspecializada enpara Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso del menor de edad.Los hechos, que generaron preocupación social por la violencia ejercida entre personas menores de edad, ocurrieron el pasadoalrededor de las 21:30 horas, en la vía pública cercana a un parque ubicado en la, también referida comoDe acuerdo con los datos de prueba, el adolescente imputado, en compañía de otras personas, comenzó ay a quienes se encontraban en el lugar; posteriormente,, atacó directamente al adolescente afectado, quien intentó protegerse cubriéndose la cabeza con sus manos.Como resultado de la agresión, la víctima sufrió, entre ellasextensores en la mano izquierda, mismas que fueron clasificadas por un médico legista como lesiones que tardan más de 15 días en sanar, que dejan cicatrices permanentes y que pueden generar disminución funcional de un órgano o miembro.Encelebrada el 14 de marzo, la autoridad judicial librócontra el adolescente, misma que fue ejecutada el 16 de marzo por elementos de la(AMIC).Posteriormente, en audiencia inicial, el Juez determinóe imponer como medida cautelar el, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.Ladel Estado de Sonora subrayó que, en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, se actúa bajo un enfoque especializado que prioriza tanto elpara las víctimas como laconforme alLa FGJE reiteró su compromiso de intervenir con firmeza ante cualquier conducta que vulnere la integridad de niñas, niños y adolescentes, garantizando procesos apegados a Derecho y con