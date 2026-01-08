logo pulso
Fiscalía investiga asesinato de periodista en Veracruz

El periodista Carlos Castro fue atacado mortalmente en un establecimiento de comida en Poza Rica

Por EFE

Enero 08, 2026 10:00 p.m.
Veracruz (México), 8 ene (EFE).- El periodista identificado como Carlos Castro, especializado en crónica roja y propietario del medio informativo Código Norte Veracruz, fue asesinado a balazos este jueves en el estado mexicano de Veracruz, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el informe policial, el ataque ocurrió en la tarde de hoy mientras el reportero se encontraba dentro del establecimiento de comida denominado TrogueBirria, ubicado sobre la avenida 20 de noviembre en el municipio de Poza Rica.

A la zona del crimen acudieron distintos elementos policiales municipales y federales para desplegar un operativo y detener a los responsables, además, la Fiscalía General del estado notificó que iniciará una investigación sobre el caso.

El estado de Veracruz, en el este de México, es considerado como una de los más peligrosos para ejercer el oficio periodístico. De 2005 a 2024 han ocurrido 31 asesinatos, así como cuatro desapariciones, según cifras de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el municipio donde fue atacado Castro existen antecedentes de detenciones de reporteros vinculados con diversos delitos, tan solo en 2020 el reportero José 'N', corresponsal del Diario La Opinión de Poza Rica y del portal web Al Calor Político, fue detenido por el presunto vínculo con el asesinato de la periodista María Elena Ferral, el 30 de marzo de ese año.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica este año como el segundo "más peligroso para ejercer el periodismo", solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.

