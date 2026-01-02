Foto del día | Protocolo tras sismo
La presidenta permaneció en Palacio Nacional tras el movimiento telúrico.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permaneció en un patio del Palacio Nacional como parte del protocolo de seguridad, tras el sismo registrado la mañana de este viernes en la Ciudad de México.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 6.5 y ocurrió a las 7:58 horas(13:58 GMT).
Foto: EFE / José Méndez
