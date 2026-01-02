logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Foto del día | Protocolo tras sismo

La presidenta permaneció en Palacio Nacional tras el movimiento telúrico.

Por EFE

Enero 02, 2026 01:00 p.m.
A
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permaneció en un patio del Palacio Nacional como parte del protocolo de seguridad, tras el sismo registrado la mañana de este viernes en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 6.5 y ocurrió a las 7:58 horas(13:58 GMT).

Foto: EFE / José Méndez

Video | Ángel de la Independencia se balancea durante el sismo

SLP

El Universal

SLP

EFE

La presidenta permaneció en Palacio Nacional tras el movimiento telúrico.

SLP

EFE

El endurecimiento migratorio en Estados Unidos ha llevado a miles a establecerse

SLP

El Universal

Autoridades confirman sismo en Puerto Peñasco sin consecuencias graves