Fox también defiende a Ricardo Anaya de AMLO

Los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa salieron en defensa de Ricardo Anaya Cortés, con quien han tenido diferencias de fondo, y acusaron a Andrés Manuel López Obrador de ser perverso, tramposo y maligno.

Fox Quesada y Calderón Hinojosa tienen una larga historia, de décadas de enfrentamientos, con el actual Presidente de México. Pero el segundo tuvo un pleito tan profundo con Anaya que incluso llevó a su esposa, Margarita Zavala, a renunciar al Partido Acción Nacional para lanzarse como candidata independiente en el desastroso 2018. Zavala quedó el último liugar y renunció a su intento antes de llegar siquiera a las urnas.

"Hoy quedas al desnudo! Finalmente ese era tú plan con la consulta a juicio para expresidentes, el pueblo bueno te falló. Si eres vengativo. Si eres dictador. Si eres maléfico y tramposo. Eres un TARTUFO!! No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición", dijo Vicente Fox. Sus tuit suelen estar cargados de mala ortografía. Se respeta tal cual lo redactó.

"Tartufo" es un término que utiliza Diego Fernández de Cevallos cuando se refiere a López Obrador. El expresidente Fox, que es iletrado, parece haberlo adoptado.

"Tus ´alfiles´ Claudia y Ebrad, deben ser desaforado y citados!! No tienen salida!!", agregó. Y luego dijo: "López eres un tramposo y un maligno!! Vaya manera de jugar con la justicia. Recuerda el poder es efímero. Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX", abundó.

Felipe Calderón señaló: "Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores". El periodista J. Jesús Lemus aprovechó para responderle: "Cuánta verdad hay en tus palabras, Felipe. Tú mismo encarnaste esa tesis. Por si no lo recuerdas, en este libro, ´El Licenciado´, García Luna, Felipe Calderón y el narco, te ayudo a refrescar la memoria. Sigue mi oferta: Te lo regalo, ¿a dónde te lo mando?".

Lemus acusa a Calderón de haberlo detenido y entregado a un grupo criminal por denunciar a su hermana "Cocoa" Calderón y sus supuestos nexos con el narcotráfico en Michoacán.

La misma Margarita Zavala, quien renunció a causa de Ricardo Anaya al PAN, también se solidarizó antes con él: "Este gobierno constantemente persigue desde el poder. Mas allá de filias y fobias, debemos exigir un alto al acoso a la crítica y a la oposición legítima. El uso faccioso de los órganos del Estado anula la democracia, hace imposible la justicia y niega la libertad", dijo.

Anaya Cortés, excandidato presidencial de Acción Nacional, dijo esta mañana que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para acudir a declarar este jueves, y que los delitos que le imputan "sólo suman 30 años de prisión". Repitió que es "perseguido político" de López Obrador.

Anaya Cortés, quien anunció que competirá por la candidatura presidencial para 2024, dijo que "el exilio es una decisión bien dolorosa", en referencia a que escapó de México hace dos días para evadir la acción de la justicia. Insistió en que está en el exilo "para poder seguir luchando".

"Con dolor se fueron de México no sólo [Benito] Juárez y [Francisco I.] Madero, también Melchor Ocampo, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos. Hoy el venezolano Leopoldo López está exiliado en España, perseguido por Nicolás Maduro, el amigo de López Obrador", agregó Anaya Cortés.

"Yo no me comparo con ellos, pero por ellos sé que en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando", dijo Anaya en el video que difunde esta mañana. Al parecer se encuentra en el extranjero.

Esta misma mañana, López Obrador le pidió que "no sea marrullero" y que dé la cara. "Él acusa de ser perseguido por el Presidente, por mí, y eso es una mentira. Eso es falso". Dijo que si es inocente, que enfrente su situación en el país.

El Presidente también transmitió videos previos a la campaña presidencial de 2018 en donde Javier Lozano Alarcón y Ernesto Cordero, compañeros de su partido, lo acusan de lavar dinero.

Explicó el tuit que mandó ayer, en respuesta a Ricardo Anaya. "Se le hizo fácil decir: ´Me está persiguiendo Andrés Manuel´. Ahora sí que cómo diría su compañero, camarada conservador, ´¿y yo por qué?´. Yo no tengo nada qué ver, absolutamente. Él pensó que echándome la culpa él se iba a librar. Muy mal, ése proceder. Me acusa con un tuit, respondo lo que yo creo: que él no debe irse del país sino enfrentar su situación. El que nada debe nada teme. Y debe presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila", señaló.