Fox y Calderón se solidarizan con papás y niños con cáncer

En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció un monopolio de empresas farmacéuticas que acapararon el mercado de medicamentos y que fueron capaces de movilizar a padres y niños con cáncer.

En Palacio Nacional, López Obrador también destacó que ya se compraron medicamentos para distribuirlos, incluidos los oncológicos para niños y niñas con cáncer.

"Entonces, medicamentos en general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no había, o si había eran de mala calidad o adulterados, y los medios no decían absolutamente nada.

"Entonces, los que tenían el negocio de la compra, mejor dicho, de la venta de los medicamentos al gobierno, 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos, esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios.

"Fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido, no se podían comprar medicamentos en otros países porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México, para mantener esta corrupción en el país. Entonces, ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos", expresó el Presidente.

Tras los dichos de López Obrador en su mañanera, el expresidente Felipe Calderón envió un mensaje de solidaridad a padres y niños y niñas con cáncer, "que deben estar agraviados, muy molestos".

"Sé que la lucha por la vida de sus hijos es auténtica, ¡cómo no iba a serlo! Me solidarizo con ellos", escribió Calderón en redes sociales.

Por su lado, el expresidente Vicente Fox respaldó a Calderón en el mensaje a los padres y menores con cáncer.

"Ellos, esos niños merecen todo!! Sus padres por igual!!", escribió Fox en redes sociales.