Frenan entrega de versión pública del contrato de vacunas Sputnik-V

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó, por tiempo indefinido, la entrega de una versión pública del contrato firmado por México para comprar la vacuna rusa Sputnik-V contra Covid-19.

Este martes, la SCJN admitió a trámite un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el que impugnó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que el 19 de mayo pasado ordenó la entrega, además de los argumentos que fundamentaron la reserva parcial de datos en las versiones ya dadas a conocer de los acuerdos para el resto de las vacunas.

Al admitir a trámite, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, concedió la suspensión que se mantendrá vigente hasta que el Máximo Tribunal emita su resolución en la que deberá definir si la orden del INAI afecta o no la seguridad nacional.

"Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este Alto Tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 3310/2021, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional", señala el acuerdo.

El asunto fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá elaborar el proyecto de resolución correspondiente, para lo cual no tiene un término fijo.