Frente frío 27 en México: Vientos fuertes y temperaturas extremas en el norte del país
El frente frío 27 continúa su paso por México, generando vientos de hasta 90 km/h y temperaturas de -10 a -5 grados en el norte del país.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Hoy jueves, el frente frío número 27 provocará fuertes vientos, de entre 70 a 90 kilómetros por hora (Km/h) y temperaturas de -10 a -5 grados en el norte del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno meteorológico recorrerá el norte y avanzará gradualmente hacia el noreste del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, acompañado del ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe.
Así, en su reporte diario, el SMN pronosticó vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango. También de vientos de 30 a 40 Km/h, con rachas de 50 a 70 Km/h en el golfo de California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
En Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, por lo que se estima oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California, y de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur y la costa de Tamaulipas.
Por la mañana se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados con heladas en regiones serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Asimismo, se pronostican temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
En cuanto a precipitaciones, se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. En consecuencia, se espera la caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.
