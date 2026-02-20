Frente frío 37: ¿Cuándo llegará a México?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Aún no guardes los abrigos y las cobijas, el

(SMN) de la

(CONAGUA) anunció a través de un comunicado sobre la llegada delal territorio nacional tras la salida del frente frío 36.De acuerdo con el organismo, este viernes 20 de febrero el sistema climático llegará al país impulsado por una, provocando, lluvias, chubascos ycon rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, desplazándose sobre el norte y noroeste del país.Este fenómeno meteorológico interactuará con lasy subtropical, estas son, bandas de aire rápidas y estrechas que guían al sistema meteorológico, causadas por laentre el aire polar frío y el tropical cálido.¿Qué estados afectará el fenómeno?Las principales entidades afectadas por las fuertes rachas de viento serán, Chihuahua y Durango. Además de Baja California y Baja California Sur. Según el pronóstico, durante las próximas horas de este viernes se esperanen Baja California yPara el sábado 21 de febrero, el sistema recorrerá el, llegando a Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, provocando unen dichas regiones. También se esperany chubascos en zonas de San LuisPotosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.Para el domingo 22 de febrero, elsobre el, ocasionando, muy fuertes, fuertes y chubascos en diferentes áreas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.¿Cómo actuar ante este nuevo sistema?El Gobierno de México informó que las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos de carreteras y zonas urbanas, por lo que la(CNPC) hizo un atento llamado a cuidarse yAsimismo, al interior de los hogares se hace la recomendación dey asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, así comoy accesorios como gorros y bufandas. También se aconsejaque puedan derrumbarse y mantener libres las coladeras y drenajes.