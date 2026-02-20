Frente frío 37: ¿Cuándo llegará a México?
El frente frío 37 llegará impulsado por masa ártica, afectando el norte y sureste del país con lluvias y viento.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Aún no guardes los abrigos y las cobijas, elServicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
(CONAGUA) anunció a través de un comunicado sobre la llegada del frente frío número 37 al territorio nacional tras la salida del frente frío 36.
De acuerdo con el organismo, este viernes 20 de febrero el sistema climático llegará al país impulsado por una masa de aire ártico, provocando descensos de temperatura, lluvias, chubascos y vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, desplazándose sobre el norte y noroeste del país.
Este fenómeno meteorológico interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, estas son, bandas de aire rápidas y estrechas que guían al sistema meteorológico, causadas por la diferencia de temperatura entre el aire polar frío y el tropical cálido.
¿Qué estados afectará el fenómeno?
Las principales entidades afectadas por las fuertes rachas de viento serán Sonora, Chihuahua y Durango. Además de Baja California y Baja California Sur. Según el pronóstico, durante las próximas horas de este viernes se esperan lluvias aisladas en Baja California y Sonora.
Para el sábado 21 de febrero, el sistema recorrerá el litoral del Golfo de México, llegando a Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, provocando un descenso en la temperatura en dichas regiones. También se esperan lluvias puntuales fuertes y chubascos en zonas de San Luis
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.
Para el domingo 22 de febrero, el fenómeno se desplazará sobre el oriente y sureste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas, muy fuertes, fuertes y chubascos en diferentes áreas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
¿Cómo actuar ante este nuevo sistema?
El Gobierno de México informó que las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos de carreteras y zonas urbanas, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un atento llamado a cuidarse y manejar con precaución.
Asimismo, al interior de los hogares se hace la recomendación de limpiar las azoteas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, así como usar ropa térmica y accesorios como gorros y bufandas. También se aconseja podar los árboles que puedan derrumbarse y mantener libres las coladeras y drenajes.
no te pierdas estas noticias
Frente frío 37: ¿Cuándo llegará a México?
SLP
El Universal
El frente frío 37 llegará impulsado por masa ártica, afectando el norte y sureste del país con lluvias y viento.
Óscar Leggs anuncia candidatura a la gubernatura de Baja California Sur
SLP
El Universal
El político denuncia persecución política y señala deficiencias en servicios públicos de Los Cabos.
Concierto de Shakira no tiene costo para Gobierno de CDMX: Brugada
SLP
El Universal
Grupo Modelo y Gobierno capitalino colaboran para ofrecer un evento sin costo para la ciudadanía.