Fue un "roce involuntario", dice David Monreal sobre video con candidata

David Monreal Ávila, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Zacatecas, aseguró la mañana de este miércoles que "es mentira" que haya tocado los glúteos de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la Presidencia Municipal de Juchipila, tal y como fue expuesto en un video a través de redes sociales, y que "en todo caso fue un roce involuntario".

"Es mentira. No sucedió tal cosa. Sacan de contexto. En todo caso fue un roce involuntario. No sucedió. No hay nada. Por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia", dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Durante la conversación, el aspirante al Gobierno zacatecano afirmó que es "feminista y respeta los derechos de las mujeres", esto "no sólo porque tengo esposa y dos hijas, sino porque tengo una trayectoria en la vida pública".

También señaló que el video que indignó a usuarios de las redes sociales es producto de "la magia de la tecnología", debido a que actualmente es posible manipular esos contenidos.

"Invito a los medios de comunicación a que sean profesionales, serios, a que no lastimen más a la sociedad en Zacatecas. Atravesamos una crisis de seguridad, es un estado quebrado y me parece ruin que se manipule de esa manera", declaró al medio.

Casi a la par, desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el tema, sin embargo, dio a conocer que no vio el video "porque no le alcanza el tiempo". "Fue viral, pero es que hay veces que no puedo. No me alcanza el tiempo", agregó.

"No lo vi y yo ni digo mentiras. Si lo hubiese visto, te lo diría", insistió ante la pregunta de una reportera, a quien le comentó que no es prudente opinar en esos casos durante la temporada electoral.

Frente a los medios de comunicación, recordó que hay muchos cuestionamientos, acusaciones, dimes y diretes, por lo que no es raro algo así. "Hay elecciones", añadió.

EL VIDEO DONDE DAVID MONREAL TOCA A LA CANDIDATA

Desde anoche, David Monreal Ávila fue exhibido justo en el momento en el que tocaba los glúteos de una mujer durante un evento en el municipio de Juchipila.

Un video muestra el momento en que Monreal Ávila se acercó a la mujer por la espalda y la tocó. Ambos se encontraban rodeados de simpatizantes del candidato.

Después de que las imágenes provocaran indignación en redes sociales, Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila y quien habría sido la mujer a la que David tocó, aseguró que nunca le faltaron al respeto.

"Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado", dijo.

"Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La Cuarta Transformación llegará a Juchipila", agregó.

De acuerdo con las encuestas, Monreal lidera la preferencia electoral en Zacatecas, donde compite contra Claudia Anata Mota, candidata de la coalición "Va Por México".

El fin de semana se difundió otro video, en el que el candidato a Diputado federal de Morena y vocalista de la Banda Jerez, Marco Flores, gritó: "¡arriba las pinches viejas!" durante un acto de campaña junto con David Monreal Ávila.

En las imágenes que circulan por redes sociales, se observa cómo Marco Flores emite el comentario mientras ambos candidatos bailan sobre un escenario al ritmo de un corrido. La frase generó polémica y grupos feministas señalaron que promueve la violencia contra la mujer.

Ambos eventos han provocado indignación en las redes. Usuarios exigen que el candidato de Morena deje de contribuir a la violencia que hay contra las mujeres en México.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos podrán acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país. Monreal será uno de los que aparecerán en las boletas.