Fuerzas federales aseguran camión con marihuana en retén de Yucatán

MÉRIDA, Yuc., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- En

de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, a la altura de Teya,un camión de paquetería luego de detectar entre su carga hierba seca con características parecidas a la marihuana.La unidad quedó en calidad de asegurada mientras continúan las investigaciones. Las autoridades no han emitido información oficial sobre la cantidad del producto decomisado.Este tipo de modalidad para el traslado deno es nueva en el estado, ya que antes se han reportado casos parecidos en elDurante el mismo operativo, personal delinspeccionó autobuses provenientes de Quintana Roo, donde una persona fue retenida al no acreditar su estancia legal en el país y posteriormente trasladada a las oficinas en Mérida para el procedimiento por ley.Con estas acciones, autoridades destacanen losy retenes instalados en Yucatán.