logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fuerzas federales aseguran camión con marihuana en retén de Yucatán

Las acciones reflejan resultados positivos en los controles y retenes instalados en Yucatán para combatir el narcotráfico.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 06:05 p.m.
A
Fuerzas federales aseguran camión con marihuana en retén de Yucatán

MÉRIDA, Yuc., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- En

retén policiaco
de la vía Mérida-Cancún

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, a la altura de Teya, fuerzas federales aseguraron un camión de paquetería luego de detectar entre su carga hierba seca con características parecidas a la marihuana.
La unidad quedó en calidad de asegurada mientras continúan las investigaciones. Las autoridades no han emitido información oficial sobre la cantidad del producto decomisado.
Este tipo de modalidad para el traslado de sustancias ilícitas no es nueva en el estado, ya que antes se han reportado casos parecidos en el Aeropuerto Internacional de Mérida.
Durante el mismo operativo, personal del Instituto Nacional de Migración inspeccionó autobuses provenientes de Quintana Roo, donde una persona fue retenida al no acreditar su estancia legal en el país y posteriormente trasladada a las oficinas en Mérida para el procedimiento por ley.
Con estas acciones, autoridades destacan resultados positivos en los puestos de control y retenes instalados en Yucatán.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuerzas federales aseguran camión con marihuana en retén de Yucatán
Fuerzas federales aseguran camión con marihuana en retén de Yucatán

Fuerzas federales aseguran camión con marihuana en retén de Yucatán

SLP

El Universal

Las acciones reflejan resultados positivos en los controles y retenes instalados en Yucatán para combatir el narcotráfico.

UBS: operativo que causó muerte de El Mencho marca cambio en seguridad
UBS: operativo que causó muerte de El Mencho marca cambio en seguridad

UBS: operativo que causó muerte de El Mencho marca cambio en seguridad

SLP

El Universal

La cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos se fortalece tras la muerte del líder del CJNG.

Honda México detiene operaciones en Jalisco tras disturbios
Honda México detiene operaciones en Jalisco tras disturbios

Honda México detiene operaciones en Jalisco tras disturbios

SLP

El Universal

La planta de El Salto produce motocicletas para México, EE.UU. y Canadá.

CJNG, con una guerra interna por el nuevo liderazgo
CJNG, con una guerra interna por el nuevo liderazgo

CJNG, con una guerra interna por el nuevo liderazgo

SLP

El Universal

Posibles sucesores incluyen a Juan Carlos Valencia y cabecillas regionales del CJNG.