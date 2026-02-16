Funcionarias celebran nombramiento de Nadia López en SEP

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El nombramiento de la poeta mixteca, Nadia López García, como nueva directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) suscitó una serie de reacciones positivas en distintas figuras legislativas y funcionarios federales.

Reacciones de autoridades y funcionarias

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó su trayectoria como pedagoga, poeta indígena y promotora de las lenguas originarias.

En redes sociales, Curiel de Icaza también destacó el trabajo de la escritora al frente de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, encargo que asumió a finales de 2024.

"Refleja un compromiso profundo con la educación intercultural y la diversidad cultural de nuestro país. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad", escribió, acompañada de una fotografía con López García en Palacio Nacional, durante conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"La transformación con rostro de mujer"

La secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Camila Martínez, celebró que una mujer indígena y defensora de lenguas originarias ahora decida qué leen y cómo aprenden millones de infancias en el país.

"Morras chidas haciendo que la educación también tenga rostro y memoria. Esta es la transformación con rostro de mujer", expresó.

Diputadas locales de Oaxaca saludan nombramiento

Las legisladoras locales de Morena, Tania Caballero Navarro (Distrito 05 con cabecera en Asunción Nochixtlán) y Lizbeth Anaid Concha (Distrito 04, Teotitlán de Flores Magón) saludaron la designación de López García.

"Qué orgullo ver que cada vez más mujeres ocupan cargos de decisión en la Administración Pública, y aún más orgullo que una oaxaqueña lo haga", expresó Concha.

Garantizó que su compromiso y talento se verán reflejados en esta nueva encomienda, con una gestión "llena de logros en favor de la educación de nuestro país".

Por su parte, Caballero señaló que la poeta es de Oaxaca para todo México, y le deseó mucho éxito en su nueva responsabilidad.

INBAL resalta "trayectoria comprometida con la inclusión"

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) garantizó que el desempeño de Nadia López García como titular de la Coordinación Nacional de Literatura da cuenta de una trayectoria comprometida con la formación lectora, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad lingüística en México.

"Confiamos en que su experiencia fortalecerá los procesos de creación y actualización de materiales educativos con una perspectiva intercultural. Le deseamos éxito en esta nueva encomienda", mencionó en sus cuentas institucionales.