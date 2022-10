Funcionarios morenistas deberán renunciar para tener roles en partido

A-AA+

Los militantes de Morena electos en el proceso de renovación interna, que al mismo tiempo ocupen un cargo público, deberán renunciar a este, ya que está prohibido tener ambos cargos según los estatutos. Sin embargo, el dirigente Mario Delgado buscará que se mantengan en ambos frentes.

Así lo determinó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido con base en el artículo 8 del Estatuto de Morena, que establece que los órganos de dirección de Morena no deben incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial en los tres órdenes de gobierno.

Entre los congresistas electos en julio pasado hay legisladores federales y locales, incluso funcionarios del gabinete como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Quienes se encuentren en dicha situación deben separarse de su cargo público como autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, local o federal en un plazo breve", señala la Comisión.

En tanto, dicha separación deberá presentarse ante el Consejo Estatal, Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena respectivamente. Además, deberá notificar a la CNHJ del partido para su conocimiento.

De no cumplir con este requisito, los implicados incurrirán en una falta a la normativa de Morena, que está sujeta a una sanción, aunque no se especifica de qué tipo.

Al respecto, el dirigente Mario Delgado comentó que pedirán a la CNHJ que "los ayuden" en estos casos por su importancia en ambos cargos.

Por ejemplo, mencionó el caso de Citlalli Hernández, quien es secretaria general de Morena y también senadora; otro caso es el de Andrea Chávez, diputada federal y coordinadora de comunicación del CEN.

"En el caso de la senadora Citlalli, ustedes saben cómo están las cosas en el Senado, además es una mujer combativa, con mucha claridad de nuestro movimiento. Han sido también debates muy agresivos ahí. Entonces, Citlalli es un elemento fundamental para nosotros, su presencia en el Senado", justificó.

"Si Andrea dejará su curul en la Cámara, pues si dejaría un vacío muy difícil de llenar, porque es una de nuestras diputadas más destacadas, más combativas frente a la derecha y que nos representa muy bien. Entonces, queremos que siga teniendo presencia en la Cámara de diputados y, además, queremos que nos ayude con su tarea de la Secretaría de Comunicación", expuso.