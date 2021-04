Funcionarios que golpeen a mujeres no podrán trabajar en el Gobierno, advierte AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que funcionarios que golpeen mujeres no podrán trabajar en el Gobierno de México, luego de que un hombre perteneciente a la Guardia Nacional (GN) fuera exhibido agrediendo a su esposa en calles de la Ciudad de México.

"Quien hace ese tipo de acciones o que lleva a cabo estos delitos. Si la autoridad considera que en efecto se golpeó a una mujer, pues no puede seguir laborando en el Gobierno un funcionario con esas características, aún cuando se pueda decir fue en la calle, fue en la oficina, no. Si se demuestra que golpeó a la mujer, aunque no sea su pareja o su esposa, no puede seguir laborando en el Gobierno", afirmó el mandatario en conferencia de prensa.

En ese sentido, López Obrador señaló que los abusos de autoridad no deben permitirse y manifestó que desde el Gobierno se continuará combatiendo todos los maltratos a mujeres, feminicidios y derechos humanos.

"No permitir estos actos autoritarios, abusos de autoridad de nadie y que se proceda como se está haciendo, se va a continuar combatiendo todo lo que es maltrato a las mujeres, violación de derechos humanos, feminicidios, vamos a combatir la inseguridad, la violencia, sin corrupción en el Gobierno, sin abuso de autoridad, sin que haya asociaciones delictuosas", dijo el Presidente.

Asimismo, López Obrador leyó el comunicado emitido por la GN y celebró que la institución haya iniciado un procedimiento administrativo en contra del hombre.

Las declaraciones del mandatario surgieron luego de que un sujeto fuera exhibido en videos por agredir a una mujer en calles de Coyoacán, en la Ciudad de México. Dicha persona pertenece a la Guardia Nacional.

"Con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta Institución agredir a su esposa en la vía pública; conducta totalmente alejada de las leyes, principios y valores de la Guardia Nacional", expuso la dependencia en su cuenta de Twitter.

Debido a lo anterior, enfatizó que la conducta del hombre, quien fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), no corresponde a los valores de la Guardia Nacional, por lo que informó que la Unidad de Asuntos Internos inició un procedimiento administrativo en contra del sujeto.

El hombre fue detenido en la avenida Tláhuac y la calle Santa Cruz, en la colonia Los Olivos de la Alcaldía Tláhuac, luego de que policías ubicaron su automóvil deportivo, de acuerdo con la SSC.

Tras ser detenido, se le aseguró el arma de fuego con seis cartuchos útiles, así como 60 bolsas pequeñas con polvo blanco posible cocaína.