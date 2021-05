Futura reforma electoral no debe ser ajuste de cuentas: INE

Tras advertir que vivimos tiempos de polarización con dosis de intolerancia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, subrayó que una eventual reforma electoral no debe plantearse como una especie de ajuste de cuentas por decisiones de la autoridad electoral que no gustan, ya que sería muy lamentable que después de tantos esfuerzos entremos en una lógica de contrarreformas o de un agotamiento y erosión del sistema electoral.

Al participar en el seminario Rumbo a las Elecciones de 2021, la Agenda de Género, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el presidente del INE reconoció que por supuesto se pueden y se deben revisar las reglas del juego electoral, pero "ojalá y ello ocurra con el máximo consenso y como resultado de un análisis prudente, sensato, objetivo, informado, del estado de nuestro sistema electoral, que sin lugar a dudas tiene muchos espacios de mejora", opinó.

Insistió en que las reglas se pueden modificar, sin lugar a dudas, "y habrá tiempo para que esto pueda ocurrir, como se dice en el ámbito de la política y de las elecciones: decisiones calientes en tiempos fríos".

Sin embargo, apuntó que cuando todo esto es producto de ese valor antidemocrático y de la intolerancia, hay que preocuparse por los fuertes vientos que azotan no sólo a la institucionalidad electoral, sino a la democracia misma. Dijo que es preocupante que estén cobrando carta de naturalización expresiones como que "una institución deba morir, que una institución deba ser erradicada".

Córdova Vianello afirmó que ya vendrán tiempos para que se realicen cambios en las reglas electorales, en una lógica de abonar y consolidar nuestro sistema democrático, pero explicó que debemos preservar "esa gran apuesta política, que más allá de los tiempos que estamos viviendo, es una apuesta civilizatoria, y es la que nos ha permitido construir un sistema electoral, que sin duda es perfectible, pero que es un punto de referencia a nivel global".

En este sentido, llamó a defender nuestro sistema electoral, "que es resultado de una lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos que apostaron por la ruta de la construcción democrática como la única manera en que una sociedad tan plural y diversa como la mexicana, puede convivir pacíficamente. Eso no podemos perderlo y creo que la defensa del sistema electoral, la defensa de nuestra democracia constitucional, pasa simple y sencillamente por aceptar que las reglas del juego deben cumplirse".

El consejero presidente informó que se ha invertido un presupuesto muy importante de más de 350 millones de pesos para generar las condiciones sanitarias que permitan que las casillas que se instalarán en las elecciones del próximo 6 de junio en todo el territorio nacional sean un espacio seguro y libre de contagios de Covid-19.

Subrayó que toda persona podrá ejercer sus derechos políticos en esa jornada, pero para hacerlo tendrá que portar cubreboca al ingresar a la casilla.

"Sé que hay machos sanitarios, que hay gente que no cree en el cubreboca, quien se siente amordazado y que no lo usa, a quien no lleve cubreboca, el INE le proveerá uno para que en su estancia en la casilla durante el ejercicio de sus derechos políticos se cuide y cuide a los demás", dijo.