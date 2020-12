Gane quien gane elección en 2021, respetaré voluntad de ciudadanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gane quien gane en las elecciones intermedias de 2021, él respetará la voluntad de los ciudadanos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que además enviará cartas a la jefa de gobierno y gobernadores del país para cuidar que las elecciones sean limpias.

"Siguiendo el ejemplo, le voy a mandar cartas a cada gobernador, como lo hacía Madero cuando se celebraban elecciones, es una cosa única lo cual demuestra de qué era un auténtico demócrata como le mandaba cartas a los gobernadores diciéndoles, le pido por favor que cuide que las elecciones sean limpias, que no importa quien gane, lo que importa es que se respete la voluntad del pueblo, gane quien gane, yo lo voy a respetar porque es la voluntad de los ciudadanos".

El presidente López Obrador señaló que al igual que el apóstol de la democracia se entera por medio de los periódicos de quienes son los candidatos de Morena, partido que fundó y lo llevó a la Presidencia de la República.

Aseguró que nadie puede decir que tiene un candidato, que he hecho una recomendación, a nadie, en ningún caso, dentro de Morena.

"Me entero como ustedes por las noticias, ya les platicaba yo la diferencia entre Porfirio Díaz Francisco I. Madero, Díaz hacia las listas y tenía la llamadas palomas mensajeras antes de las elecciones y eran los que salían, Madero se enteraba por la prensa".