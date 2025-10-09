logo pulso
Garantiza Sheinbaum protección a ciudadanos con nueva Ley de Amparo

La presidenta defendió este jueves la iniciativa de reforma

Por El Universal

Octubre 09, 2025 11:24 a.m.
A
Garantiza Sheinbaum protección a ciudadanos con nueva Ley de Amparo

Garantiza Sheinbaum protección a ciudadanos con nueva Ley de Amparo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al asegurar que no elimina el derecho de los ciudadanos a ampararse ni la posibilidad de obtener suspensiones provisionales frente a actos de autoridad, como se ha señalado en diversos sectores.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó como "absolutamente falso" que la propuesta del Ejecutivo busque restringir derechos fundamentales o debilitar los mecanismos de defensa de las personas frente al Estado.

"Quien diga que el gobierno le está quitando el derecho al ciudadano de ampararse es falso. Quien diga que le está quitando el derecho de la suspensión provisional es falso. Absolutamente falso", enfatizó Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presidenta explicó que la iniciativa busca fortalecer la función original del amparo, que consiste en proteger al ciudadano frente a un acto de autoridad, sin distorsionar su propósito con el uso de suspensiones para frenar políticas públicas de carácter general.

"Se garantiza el amparo, que es la protección del ciudadano frente a un acto de autoridad. Si una autoridad acusa a un ciudadano de algo, la persona tiene derecho a ampararse y conseguir una suspensión que le permita no ser detenido o evitar que se ejecute un acto hasta que se resuelva de fondo", detalló.

Sheinbaum recordó que el proceso de amparo mantiene todas sus etapas, desde la suspensión provisional hasta el juicio de fondo, y que la reforma pretende evitar abusos en su uso con fines políticos o económicos.

La iniciativa ha generado debate entre juristas, legisladores y organizaciones civiles, que advierten posibles afectaciones a los derechos de los ciudadanos. No obstante, la mandataria reiteró que la propuesta "protege a la ciudadanía y respeta plenamente el Estado de derecho", asegurando que el objetivo es hacer más eficaz y transparente el sistema de justicia en México.

