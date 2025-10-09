Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Citi, el gigante financiero estadounidense, rechazó la oferta por parte de Grupo México para comprar Banamex.

"Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta".

"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo en un breve comunicado.