logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Por El Universal

Octubre 09, 2025 10:42 a.m.
A
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Citi, el gigante financiero estadounidense, rechazó la oferta por parte de Grupo México para comprar Banamex.
"Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta".
"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo en un breve comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

SLP

El Universal

Inflación se ubica en 3.76% anual
Inflación se ubica en 3.76% anual

Inflación se ubica en 3.76% anual

SLP

El Universal

Es una tasa superior al 3.57% observado en agosto

Se crean 116.8 mil empleos
Se crean 116.8 mil empleos

Se crean 116.8 mil empleos

SLP

El Universal

En septiembre se presentó un aumento mensual de 0.5% en trabajos formales, informa el IMSS

Crece 4.4% el precio de la vivienda
Crece 4.4% el precio de la vivienda

Crece 4.4% el precio de la vivienda

SLP

El Universal