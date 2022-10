García Cabeza de Vaca se pronuncia por alerta migratoria en su contra

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, afirmó esta tarde que su defensa aportará la información pertinente, en relación a la alerta migratoria y una orden de aprehensión en su contra.

"Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política", tuiteó a través de su cuenta personal.

García Cabeza de Vaca añadió que, "al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente". Y finalizó su mensaje: "Basta de perseguir opositores".



Lanzan alerta migratoria contra Cabeza de Vaca

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, emitió alerta migratoria contra el exgobernador de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien recién dejó el cargo. En un comunicado dice que "Dichas medidas están relacionadas una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada".

De esta manera, se vigilarán los movimientos de ingreso y salida en territorio nacional del exmandatario panista. En agosto pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.