"García Luna debe ser extraditado para ser juzgado por corrupción", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública con el expresidente Felipe Calderón, debería ser extraditado para ser juzgado en México, principalmente por actos relacionados con la corrupción.

"Yo pienso que deben extraditarse todos lo que comente delitos sobre todo de corrupción… En el caso de García Luna, porque aquí también hay denuncias en México, no es solo que se le juzgue allá. Sino que si hay procesos judiciales en México, que se buque cooperación con la justicia estadounidense y se puedan atender las acusaciones si no están relacionadas con las que se le están haciendo allá".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expreso que en México hay denuncias contra García Luna, investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, que tienen ver con corrupción en compras de equipos de alta tecnología.

"Todo eso que estaba de moda, que vendían equipos, de los más avanzados tecnológicamente y siempre se pagaba de más o se compraban con dinero público, y luego esos mismos equipos pasaban a empresas privadas y se rentaban al gobierno. Todo eso tiene que irse viendo poco a poco".

En el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido en Estados Unidos, y a quien se le investiga por corrupción, peculado y desvío de recursos públicos, el presidente López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República, con ayuda de la SRS, rehicieron su solicitud de extradición, porque la primera que se envió, en la pasada administración, no era procedente.