García Luna pide al juez compartir pruebas con senador Chuck Grassley

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, pidió al juez Brian Cogan que comparta con el senador Chuck Grassley la información que existe en contra de él, como solicitó recientemente.

En un documento al juez Cogan, el abogado César de Castro se pronunció, en nombre de su cliente, a favor de compartir con Grassley "todos los materiales" generados por el gobierno de Estados Unidos en contra de García Luna.

"García Luna se une a la solicitud del senador Grassley y no ve razón por la cual el senador no debería obtener acceso a la información que ha solicitado. La defensa estaría dispuesta a entregar materiales si se modifica como es debido la orden de protección".

Recordó que el 22 de febrero, un día después de que García Luna fuera declarado culpable de los cinco cargos que se le imputan -cuatro por tráfico de drogas y uno por falsedad de declaración a las autoridades migratorias de Estados Unidos-, el senador Grassley presentó una solicitud escrita a la Agencia Antidrogas (DEA) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para entregar la información que obtuvieron en sus investigaciones sobre García Luna; que expliquen lo que las agencias sabían sobre la "actividad criminal y corrupción" del exfuncionario mexicano, así como las transcripciones del caso.

Señaló que, al no obtener respuesta, Grassley presentó una carta solicitando los materiales con fecha límite el 4 de mayo de este año. "Como la Corte sabe, García Luna ha sostenido que fue un socio confiable e integral de Estados Unidos y que fue falsamente acusado por exmiembros de cárteles de la droga mexicanos, de traicionar esa confianza".

Por lo anterior, señala el abogado, "García Luna está a favor de un análisis, por parte del Congreso y una revisión de la evidencia, o la falta de ella, en su contra, y no objeta que esos materiales sean entregados al Senado de Estados Unidos".

Como ejemplo de sus quejas, De Castro dice que "el gobierno indicó que 'Rey' Zambada, uno de sus testigos clave, se reunió con funcionarios del gobierno y de procuración de justicia unas 118 veces. Sin embargo, los 3 mil 500 documentos -evidencias- que entregó relacionados con Zambada sólo incluyeron seis reportes de la DEA y 302 del FBI de cuatro de esos encuentros".

Grassley exige le sean entregadas "todas" las grabaciones de García Luna, así como "todos los informes, notas u otros documentos relacionados con la actividad delictiva de García Luna".

También requiere que, dado que tanto la computadora como el teléfono celular de García Luna fueron revisados, se entregue toda la información que allí se haya encontrado.