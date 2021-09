García Vilchis acusa a famosos de difundir "fake news" y le responden

Tras señalar que el expresidente Vicente Fox difundió una noticia falsa en redes sociales "con tal de pegarle al gobierno del presidente López Obrador", la encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", Elizabeth García Vilchis, exhibió a tuiteros "bots que se disfrazan de periodistas y periodistas que se vinculan con bots".

En la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, García Vilchis acusó que "personajes como Fox no escatiman la oportunidad para golpear al gobierno, incluso aunque se trate de mentiras tan burdas".

En Palacio Nacional, la encargada de "las mentiras de la semana" mostró la cuenta falsa de un medio de comunicación por difundir información de una supuesta explosión con tanques de Gas Bienestar y señaló que periodistas, actrices e influencers replicaron el mensaje.

"Es un claro intento de guerra sucia para desacreditar el esfuerzo que el gobierno de México está haciendo para apoyar a la economía familiar, dotando de gas a precios justos a familias con menos recursos", señaló.

La funcionaria explicó que algunas de las figuras públicas que replicaron el mensaje tienen en común que pertenecen a la agencia Tridente Ideas.

"Se han caracterizado por ser personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador", declaró.

"Comparten el mismo origen, las mismas noticias falsas y hacen nado sincronizado. Aquí la dejamos, para que investiguen ustedes mismos", añadió.

Al respecto, la actriz Laisha Wilkins se burló por la referencia de García Vilchis hacia su persona.

"No me quejo pues pronunció muy bien mi hermoso nombre, pero a la próxima Lai Reina o su majestad, por favor", escribió la también conductora en Twitter, además que compartió el video en el que se le menciona.

"La Mañanera is the new TvNotas" y "Ya te vi Esperancita, ¡injuriándome!, pero los niños con cáncer siguen sin medicamentos...", escribió en otros mensajes.

"Investíguenmesta", escribió Vampipe, quien también compartió videos editados de Elizabeth García Vilchis.

El escritor Alejandro Rosas mandó un mensaje a García Vilchis y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia: "Ojalá que en sus mentirijillas de la próxima semana junto a mi cuenta de tuiter saquen las portadas de mis libros para promoverlos como lo hace con el suyo nuestro amado líder".

Georgina González Toussaint, comentarista deportiva; Sandra Romandía, periodista; Pablo Reinah, presentador de noticias; Gabriela Warketin, periodista; Rebeca Mangas, productora de radio y televisión; y Lady Corrales también fueron nombrados en la sección.