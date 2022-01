García Vilchis invita a denunciar notas falsas

Elizabeth García Vilchis, encargada de "Quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a la ciudadanía a colaborar denunciando notas falsas en redes sociales de su sección.

"Invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través de Facebook, Twitter y al correo "Quién es quién en las mentiras". Juntos combatimos la infodemia", dijo García Vilchis.

Ante ello, algunos usuarios de redes sociales criticaron el llamado.

--Asegura que no estigmatiza a medios

Hace unos días, García Vilchis aseguró que en esta sección de las mañaneras del presidente López Obrador no estigmatiza a medios ni a periodistas, pero señaló que si aparecen nombres de éstos es "con fines didácticos y no hay nada personal".

"Esta sección se inició para prestar un servicio al público de dar cuenta y desmentir las noticias falsa que involucran al gobierno federal , aquí no se estigmatizan a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores es con fines didácticos, no hay nada personal.

"Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programa sociales, etcétera, pero a pesar de que defienden interés económicos o políticos encubiertos o simplemente tiene mala fe".