Garduño se disculpa tras dichos sobre migrantes "así sean de Marte"

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, presentó una disculpa pública luego de sus dichos del pasado lunes 21 de octubre sobre la deportación de 311 migrantes de la India.

"Es un aviso para toda la migración transcontinental, así sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, Camerún, África", dijo entonces, lo que provocó críticas de activistas y representantes de organizaciones civiles.

Garduño reconoce en un comunicado que sus comentarios "han agraviado a personas, al hacer referencia a grupos concretos de las y los migrantes en situación irregular en nuestro país".

Admitió que esas expresiones no fueron las adecuadas y que su interés no es promover discursos racistas y xenofóbicos. "Dirijo esta disculpa a las y los migrantes que se vieron afectados por mis expresiones".

En su escrito, el funcionario asegura que este discurso "no volverá a repetirse" y que la coyuntura "representa una excelente oportunidad para implementar una serie de medidas que nos permitan mejorar la gestión migratoria en el país".

Para ello, informó que se difundirá al interior del Instituto la Guía para prevenir y evitar prácticas de perfilamiento racial, además de mecanismos de coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Finalmente "diseñaremos una estrategia para mejorar --también-- las condiciones en las estaciones migratorias, de acuerdo con los estándares de protección de derechos humanos, que incluirá un mecanismo independiente y transparente de certificación".