Gasto para atención de salud caerá y el de Pemex subirá: IMCO

En plena pandemia por Covid-19, el gasto para atender la salud de los mexicanos a través del IMSS y el ISSSTE caerá para 2021, mientras que el de Pemex tendrá un importante aumento, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"Ante la mayor crisis de salud pública, el gasto destinado a la salud no crece en el IMSS, ni en el ISSSTE: es inercial", dice el IMCO en su análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la federación que se discute este martes en la Cámara de Diputados, órgano facultado para revisar la propuesta del Ejecutivo y, en su caso, aprobarlo.

El IMCO, presidido por Valeria Moy, calcula que el presupuesto de salud funcional bajará 1.5% y 1.8% para el IMSS y el ISSSTE respectivamente. El gasto funcional se refiere al que se utiliza directamente para la atención de la salud de los ciudadanos.

México se encuentra en medio de la pandemia por Covid-19 que ha dejado 95,225 muertos y acumula 972 mil 785 casos acumulados hasta el 9 de noviembre, e incluso hay riesgo de que en algunas entidades haya un repunte de casos en las próximas semanas.

En contraste, el presupuesto para Petróleos Mexicanos (Pemex) será 4.1% mayor que el de 2020 "al mismo tiempo que sus pérdidas crecen", calcula el IMCO. Esta alza se explica en "gran medida" porque el costo financiero de su deuda (lo que paga, por ejemplo, en intereses) incrementó luego que la petrolera perdiera su grado de inversión.

El gobierno federal ha dicho en varias ocasiones que va a rescatar a Pemex, pues la considera estratégica para la economía del país, pese a que no es la fuente principal de ingresos para el erario, como sí lo es la recaudación.

"El monto destinado al pago de deuda creció 28 mil millones de pesos (mdp), es decir, un 24% respecto a 2020",dice el IMCO.

"El plan de gasto en el PEF por 6.2 billones de pesos no da respuesta adecuada a la pandemia, ni a la recesión que enfrenta el país", consideró la organización.

El IMCO resaltó que el dinero de los 109 fideicomisos y los 33 mil mdp del Fondo de Salud para el Bienestar no se ven reflejados en el gasto para la atención directa de los mexicanos en el tema de salud.