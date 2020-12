GCDMX envía un SMS que exhorta a salir a lo necesario y no fiestas

El Gobierno de la Ciudad de México comenzó esta mañana con el envío masivo de mensajes de texto SMS para exhortar a la población salir de casa solo lo necesario y no hacer fiestas ante el aumento de contagios Covid-19.

Como lo adelantó un día antes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se trata de una campaña masiva que implementará el gobierno de la Ciudad de México para reducir los contagios de Covid-19.

El mensaje que fue enviado esta mañana señala: "El Gobierno CDMX informa: estamos en alerta por COVID19. Es URGENTE que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. No hagas fiestas".

Sheinbaum indicó que "es una campaña muy, muy intensiva para invitar a la ciudadanía a que se quede en casa y que si sale use el cubrebocas, sana distancia y que no haga fiestas".

Por último, adelantó que se fortalece la campaña masiva que se implementó desde hace unos meses para evitar los contagios de Covid-19.

"Una parte es en las zonas de mayor contagio, pero otra en toda la ciudad con carteles en el mobiliario urbano, en el casa por casa también con las distintas medidas que debemos tomar, mensajes telefónicos también".

--Envía "covid19" al 51515

En marzo de este año, unos días después de decretarse el inicio de la pandemia del Covid-19 en el país, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el servicio gratuito de información oficial vía mensaje de texto (SMS) sobre Coronavirus (Covidd-19), con el fin de que la ciudadanía se pueda orientar, enviar indicaciones e informar en caso de presentar síntomas relacionados con esta enfermedad.

La inversión para contratar el servicio fue de 3 millones de pesos, para enviar hasta 20 millones de mensajes SMS para que la ciudadanía conozca cuándo solicitar ayuda en caso de sentir un malestar relacionado al Covid-19, indicó Sheinbaum el día de la presentación el 17 de marzo.

Para tener acceso, se debe enviar un mensaje de texto con la palabra "covid19" al 51515, de esa forma, podrán recibir notificaciones de forma gratuita sobre las medidas para prevenir y protegerse de la enfermedad, así como de las acciones emprendidas por el Gobierno capitalino.